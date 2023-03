Lavinia Wollny & Tim: Schlüpfrige Porno-Enthüllung!

Beim Umzug in ihre neue Wohnung findet Lavinia eine geheime Kiste, auf der "Tim privat" steht. Was ist da bloß drin? Als Lavinia die Schachtel öffnet, traut sie ihren Augen kaum. Sie hat Tims Geheimversteck für seine Porno-Sammlung gefunden. "Will der mich verarschen?! Das Erste, was mir ins Auge fällt, sind Titten!", schimpft sie. Lavinia stellt Tim sofort zur Rede, doch er kann die ganze Aufregung nicht verstehen. "Das findest du bei jedem Mann", rechtfertig Tim sich. Ein Unding für die werdende Zweifach-Mama! "Ich gehe jetzt!" Lässt sich nur hofffen, dass sich die beiden wieder vertragen werden...

