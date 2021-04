Lee Aaker: Der "Rin Tin Tin"-Kinderstar ist tot

Trauriger Abschied von Lee

Offenbar ist Lee bereits am 1. April gestorben und war völlig alleine. Petersen verrät, dass sein Freund offenbar nur einen überlebenden Verwandten hatte, der ihm in den letzten Jahren nicht helfen konnte. Der Kinderstar kämpfte lange mit einem Alkohol- und Drogenproblem.

Auf Facebook meldet sich Lees gute Freundin Laurie zu Wort, die ihn über 25 Jahre lang kannte. Vor rund vier Jahren soll er sich verändert haben. Offenbar hatte er keine Lust mehr auf Autogrammstunden mit seinen Fans, die ihm vorher so wichtig waren. "Ich versuchte, ihn dazu zu bringen, mir zu erzählen, was passiert war, aber er lehnte ab. Ich rief seinen besten Freund Paul Petersen an. Er hat Lee mehrere Nachrichten hinterlassen, genau wie ich, aber keiner von uns hat jemals wieder von ihm gehört ... bis heute, als berichtet wurde, dass er vor zwei Wochen in Arizona gestorben ist", schreibt Laurie. "Er war ein toller Kerl, nett und großzügig. Mit einem warmen Lächeln und einem warmen Herzen. Er hat so viel mehr verdient als das, was er bekommen hat. Möge das Glück, das dir im Leben entgangen ist, dich jetzt vollständig umarmen."