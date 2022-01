Lena Gercke & Dustin: Trauriges Liebes-Aus!

Ganz abwegig wäre das nicht. Tatsächlich scheint es zwischen den beiden hinter den Kulissen lange nicht so harmonisch abzulaufen, wie Model Lena es in ihren öffentlichen Statements gern darstellt! Obwohl sie mit TV-Jobs und der Leitung ihres Unternehmens LeGer schon an der Belastungsgrenze kratzt, bleibt die Erziehung von Tochter Zoe oft allein an ihr hängen – denn Papa Dustin zieht sich auch gern mal raus, wenn’s stressig wird, gönnt sich regelmäßig mehrtägige Auszeiten beim Angeln.

Die Doppelbelastung setzt Lena zu, wie sie in einem Interview zugab: "Ich hatte viele Abende, an denen ich mich gefragt habe, wo ich die Energie für den nächsten Tag hernehmen soll. Man geht an seine Grenzen." Die Folge: Die Nerven liegen blank, selbst Kleinigkeiten führen zu Streit – wie neulich sogar die Größe des Weihnachtsbaums: "Was war das für eine bekloppte Idee?!", giftete Dustin da genervt in einem selbst gedrehten Handy-Clip. Und auch bei gemeinsamen Job-Projekten kippt in letzter Zeit schnell die Stimmung, wie sich zuletzt bei einem Kampagnen-Shoot für LeGer herausstellte: "Die Schwierigkeit beim Dreh war, mit Dustin zu drehen", zog Lena ziemlich angefressen ihr Fazit. Denn ihr Lebensgefährte scheint seine miese Laune gern mal an ihr auszulassen: "Du kommst immer rein und meckerst erst mal", sagt sie zu ihm in ihrer About-You-Doku. Was die beiden sich wohl erst an den Kopf werfen, wenn die Kamera aus ist…?

Fest steht, selbst den Kollegen fällt die angespannte Stimmung zwischen Lena und Dustin auf, "Die Kommunikation hakt links und rechts", stellte LeGer-Stylistin Sarah bereits fest.