Lena Gercke & Freund Dustin: Liebes-Fiasko! Diese Worte sprechen Bände

Denn beim ersten Kind glänzte Dustin auffallend oft durch Abwesenheit, ließ Lena oft allein, um mit Freunden irgendwo auf der Welt angeln zu gehen. Seit Baby Lia da ist, scheint er sich diese Spaß-Ausflüge weitgehend zu verkneifen. Hat Lena ihm etwa ein Liebes-Ultimatum gestellt?

Gut möglich, zumindest bringt er sich inzwischen offenbar deutlich mehr in die Erziehung ein, während nach Zoes Geburt die ganze Arbeit an Lena hängen blieb. Doch nach wie vor setze der stressige Alltag ihr mächtig zu, räumt sie ein. "Ich stehe gerade sehr früh auf, meistens zwischen drei und sechs Uhr. Wenn ich Lia fertig gemacht habe, versuche ich ein paar Stunden am Tag zu arbeiten und nehme sie einfach mit. Und wenn die Kids im Bett sind, gibt’s entweder noch ein bisschen Arbeit oder all das, was sonst zu Hause anfällt", zitiert die "Closer".

Klingt ganz so, als gäbe es bei Dustins Beitrag zur Alltagsbewältigung noch Luft nach oben, zumal Lena sich weiter mit voller Power um ihre Kollektion "LeGer" für den Onlineshop "AboutYou" kümmert. Sogar Töchterchen Zoe fiel kürzlich auf, dass er der Mama nicht so gut geht, verrät Lena. "Ich war gar nicht traurig, aber eben gestresst. Das kennt doch jeder. Wir sind ja keine Roboter." Hoffentlich weiß das auch ihr Liebster. Denn noch ist die Belastungsprobe für die Beziehung wohl nicht bestanden…

