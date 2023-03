Lena Gercke: Hochzeits-Hammer nach Baby Nr. 2!

So so, dann scheinen im Hause Gercke wohl noch nicht all zu bald die Hochzeitsglocken zu läuten. In dem Punkt sind sich Lena Gercke und ihr Freund wohl einig. Jetzt genießen die beiden anscheinend erstmal ihr neues Familienleben zu viert - ob verheiratet oder nicht spielt dabei ja ohnehin keine Rolle.

Auch interessant:

Wie süß sie damals ihre zweite Schwangerschaft bekannt gab, erfährst du im Video: