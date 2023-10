Lena Meyer-Landrut: Allein und sie liebt es!

Im Gespräch mit "Exclusiv" gab die Sängerin nämlich jetzt zu verstehen, dass sie es einfach liebt, wenn sie hinter sich die Tür zu schmeißen kann und um sich herum die absolute Ruhe herrscht! Lena offenbart: "Ich war, glaube ich, auch schon immer gerne alleine. Ich bin auch jetzt gerne alleine. Ich freue mich immer. Und ich habe auch das Gefühl, das es gut und wichtig ist so für die eigene Regulation, dass man sich selber kennenlernt, verarbeiten kann." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Lena braucht die Zeit für sich, um sich von ihrem stressigen Berufsalltag zu erholen! Nichts desto trotz, kann sich sich ein Leben ohne Arbeit absolut nicht vorstellen! So hatte sie auch enorme Freude daran, der pinken Prinzessin "Poppy" in "Trolls" ihre Stimme als Synchronsprecherin zu teilen: "Für mich ist das ganz, ganz toll, das ist für mich immer eine große Ehre, die Arbeit im Synchronstudio macht mir riesig viel Spaß und ich finde die Filme auch einfach süß." Ob Lena uns in der nächsten Zeit wohl noch mehr Einblicke in ihr Privatleben gewährt? Wir können gespannt sein ...