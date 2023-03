Lena Meyer-Landrut: Ein neuer Mann an ihrer Seite bringt sie zum Strahlen! 

In ihrer Instagram Story meldet sich Lena Meyer-Landrut jetzt beschwingt bei ihren Fans zu Wort. Die Sängerin lässt verlauten: "Ich bin übrigens sowas von in love". Der Grund? Ein ganz bestimmter Mann brachte sie nun wieder zum Strahlen - ihr Make-Up-Artist Philipp Verheyen. Er sorgte nämlich nun dafür, dass die Beauty sich mit ihrer Haarpracht wieder pudelwohl fühlt. Doch Lena gibt im Weiteren auch zu: "Wie schön ist das, ich flippe aus. Leider sind das alles Extensions. Die kommen heute Abend wieder raus."

Doch davor lässt es sich die hübsche Brünette nicht nehmen noch einmal ausgelassen mit Philipp rumzublödeln - die Sängerin stimmt in Anlehnung an den Song "Du hast den schönsten Ar*** der Welt" ein Lied an, während der Make-Up-Artist seine Hüften dazu kreisen lässt. Da scheint Lena ja mächtig Spaß im Urlaub mit ihrer Crew zu haben.

Auch interessant:

