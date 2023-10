Lena Meyer-Landrut: Liebes-Beichte! "Alle guten Dinge, auch zu schlechten Situationen."

Sie ist schön, macht glücklich, trifft uns irgendwann alle - kann aber auch sehr schmerzhaft sein: Die Liebe. Ein Thema, das in vielen Kinoklassikern verarbeitet wurde und auch Millionen von Romanen als Vorlage galt. Nun beschäftigen sich auch zwei Podcasterinnen mit dem Thema: Linn Schütze und Leonie Bartsch. Die beiden Journalistinnen führten in der Vergangenheit bereits erfolgreich durch den Podcast "Mord auf Ex". Jetzt beschäftigen sie sich mit echten Liebesgeschichten in "True Love" (auf Spotify).

"Wir haben ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet", erklären sie. "Und freuen uns so, auf alles was kommt. [...] Die Geschichten sind genauso dramatisch, spannend, fesselnd, es gibt Höhen und Tiefen, mit verrückten Protagonisten, Plot Twists und Hintergrundinformationen." Und eines ist sicher: Es wird emotional!