Lena Meyer-Landrut: Sie geht nach Japan! So fies verhöhnt sie ihre deutschen Fans

Und die Deutsche nimmt den Überraschungs-Hype gern mit: "Leute, fliege nach Tokio wegen 40 Tage Nummer-eins-Song!", teilte Lena gerade auf Instagram mit. "Es ist superaufregend. Ich besuche die Plattenfirma hier, gebe ein paar Interviews, mache einige TV-Shows und trete auf. Es ist megacool und ein einmaliges Erlebnis." Verständlich, dass Lena happy über den Karriere-Kick in Fernost ist. Aber was ist mit ihren treuen Fans zu Hause? Die warten immer noch darauf, ihren Star endlich wieder live erleben zu können…

Im April hatte die Musikerin verkündet, dass sie wegen der unsicheren Corona-Situation alle Auftritte für den Sommer canceln muss: "Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug (…), in vollen Hallen zu spielen", hieß es damals. Mittlerweile hat sich die Situation deutlich beruhigt, Konzerte finden überall wieder statt. Doch statt die Auftritte in Deutschland nachzuholen, lässt sich Lena lieber in Japan feiern! Warum? Vermutlich, weil der Erfolg in Japan Lena zu einer internationalen Karriere verhelfen könnte. Das hat sie mit ihren Auftritten in der Heimat bislang nicht geschafft…