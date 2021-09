Lena Meyer-Landrut: Sie spricht erstmals über das Aus

"Ich nutze Instagram heute anders als früher. Ich möchte Geschichten erzählen, die gerade in meinem Leben passieren, aber auch nur, wenn ich mich danach fühle", erklärt die 30-Jährige im Interview mit "Stern". Heute postet sie nur noch selten etwas aus ihrem Alltag, sondern hauptsächlich News zu neuer Musik und neuen Projekten. "Dann möchte ich meine Community an meinen Gedanken teilhaben lassen. Trotzdem auch mit einer für mich gesunden Frequenz − ich habe nicht mehr den Posting-Druck, den ich früher einmal hatte. Mein letzter Post ist inzwischen schon wieder drei Wochen her, aber da ist nicht mehr so sehr mein Fokus drauf − ich bin damit viel entspannter geworden."