Leni Klum: Karriere-Flop! Jetzt muss sie der bitteren Realität ins Auge blicken

Nachdem der Teenager bereits für seine ersten Titelseiten posiert hat und sich auf dem Laufsteg beweisen konnte, stand als Nächstes ein großer Deal mit dem Onlineshop About You auf dem Plan – so wie damals bei Heidi, die ebenfalls mit dem Otto-Konzern kooperierte.

Und weil heute auch ein gut gepflegter Social-Media-Auftritt zum Promi-Status gehört, postete Leni jetzt erstmals ein Foto von sich und Freund Aris. Fast so wie Mama, die ihre Fans quasi täglich mit Liebes-Posting von sich und Tom Kaulitz versorgt.

Der nächste Schritt? Scheint schon in Planung! "'Germany’s Next Topmodel by Leni Klum' hört sich auch gut an, oder?", so der Teenager frech. Etwas Individualität braucht es allerdings auch in der Modebranche. Denn eine Heidi haben wir ja bereits... Und wer will schon eine Kopie vom Original sein?