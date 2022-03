Leni Klum: Mager-Schock! Diese Bilder sind erschreckend

Immer wieder gewährt Leni Klum Einblicke in ihren Alltag als Tochter eines Superstars und als aufstrebendes Model selbst. Dabei zeigt sich die 17-Jährige auch hin und wieder mal ziemlich knapp bekleidet. So auch jetzt! Leni Klum postet in ihrer Instagram-Story ein Bild von sich in einem schwarzen Bikini mit einer Schüssel Essen in der Hand. Doch eins fällt sofort auf: Das Model ist super dünn! Die Taille des Models wirkt unnatürlich schmal und ihr Bauch super straff und flach. Die Klum-Tochter scheint kein Gramm Fett am Körper zu haben.