Leni Klum: Party-Eskalation! Jetzt verliert sie alle Hemmungen

Leni Klum genießt ihr Teenie-Dasein gerade in voll Zügen und ist in Sachen Party unterwegs. Gemeinsam mit ihrem Freund Aris Rachevsky besuchte sie das "Coachella-Festival" in Kalifornien. Und dabei ging es ganz schön wild zu! Leni postete Bilder und Videos, auf denen sie und ihr langjährigen Freund eng umschlungen tanzen und sich innig küssten. Ganz schön heiß!