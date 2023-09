Leni Klum: Sie steht zwischen zwei Männern!

Gerade noch schipperte Leni mit Papa Flavio übers Mittelmeer, jetzt traf sie Adoptiv-Daddy Seal in New York. Er postete ein Foto der Begegnung, zusammen mit liebevollen Worten: "In New York mit der jungen Frau, die vor 19 Jahren mein Leben zum Besseren verändert hat. Danke, Leni, dass du mich zu einem besseren Menschen gemacht hast." Unterschrieben hat der Sänger mit: "Ich liebe dich. Papa." Scheint also fast so, als wollte er damit ein für alle Mal klarstellen: ICH bin Lenis Vater. Zumindest könnte das Timing seines väterlichen Überschwangsdarauf darauf hindeuten. Denn auf Seals Instagram-Profil sind Schnappschüsse mit Leni sonst Mangelware. Da liegt es nahe, das neue Posting als Reaktion auf die jüngsten Urlaubsfotos von Leni mit Flavio zu verstehen...