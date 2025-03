Lets Dance: Daniel Hartwich nur noch genervt von Victoria Swarovski?

Auch in diesem Jahr geben die Kandidaten bei "Let's Dance" wieder alles. Es wird geübt, diskutiert, getanzt und geschwitzt. Jeder will die Jury und das Publikum von sich überzeugen, um am Ende als Sieger der Sendung hervorzugehen. Wer am Ende wirklich den Pokal in den Händen halten wird, lässt sich natürlich noch nicht sagen.