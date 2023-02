Let’s Dance: Die wildesten Styles von Jorge González

In jeder Staffel "Let's Dance" fegen die Kandidaten immer wieder in ausgefallen Tanzroben über das Parkett. Doch niemand kann einem bestimmten Show-Star das Wasser reichen - Juror Jorge Gonzalez! Der beliebte Latino scheut auch vor den verrücktesten Stylings nicht zurück und überrascht in jeder Folge der Tanzshow mit neuen ausgefallen Outfits und Frisuren. Doch was waren seine wildesten Looks? Wir zeigen es euch im Video oben!