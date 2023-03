"Let's Dance": Insider packt über Mimi Kraus & Mariia Maksina aus! Sie sind im Finale

Auf dem Instagram-Kanal der Show häufen sich bereits die begeisterten Kommentare der Zuschauer. Sie sind sich sicher: Mimi und Mariia können gewinnen! "Die Choreo ist auch einfach so schön. Also, mit dem Potenzial und der Steigerung werden die beiden es sehr weit bringen! Kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie weit. Die letzten Jahre war es immer sehr schnell recht klar. Diesmal haben wir gleich 5/6/7 Kandidaten fürs Finale", schwärmt ein Fan.

Wer es am Ende wirklich ins Finale schafft, wird sich in einigen Wochen zeigen. Am 19. Mai läuft die letzte Sendung der aktuellen Staffel. Es bleibt also weiterhin spannend!