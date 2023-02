Mariia Maksina: Ihre krasse Vergangenheit - Alles über die neue Lets Dance Tänzerin!

Privat ist die gebürtige Russin jedoch ganz bodenständig und zog neben ihrer Tanzkarriere sowohl ihr Fachabi als auch ihre Ausbildung zur Altenpflegerin durch. Ihren Job in der Pflege, in dem sie seit acht Jahren arbeitete, hat sie nun extra für die "Let’s Dance"-Teilnahme an den Nagel gehängt. Die schöne Unbekannte verrät ansonsten nicht viel über ihr Privatleben – ob sie noch Single oder glücklich vergeben ist, bleibt ihr Geheimnis.

Ein Geheimnis ist nun allerdings gelüftet: Mariia ist seit 13 Jahren die beste Freundin von Ekaterina Leonova, die bereits zum "Let’s Dance" Profi-Inventar gehört. Immer wieder posten die beiden russischstämmigen Girls gemeinsame Bilder und Stories auf Instagram und beschreiben ihre "Bestie-Beziehung" mit Hashtags, wie #sisterlove oder #schwesterherz. In Köln haben sie sogar schon für sechs Jahre zusammen gewohnt.