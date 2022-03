"Let's Dance"-Mathias Mester & Renata Lusin: Die großen Gefühle sind echt

Wenn Mathias seine Profi-Partnerin Renata Lusin bei "Let's Dance" herumwirbelt und mit gekonntem Hüftschwung Rhythmusgefühl beweist, steht ihm die Freude am Tanzen ins Gesicht geschrieben. Während andere verbissen die Schritte zählen, scheint der Münsterländer leichtfüßig zu schweben. "Ich weiß vom Sport her, wie es ist, nur einen Wurf zu haben – und diesen dann zu nutzen", wiegelt er bescheiden ab. Gibt aber immerhin zu: "Aktuell habe ich ganz eindeutig vor jeder neuen Choreografie, die auf mich zukommt, Respekt. Es ist nicht so einfach, mich immer wieder aufs Neue auf einen Tanz einzustellen."

Aber Mathias hat nicht nur das Durchhaltevermögen des gestählten Athleten – er ist dabei auch noch unglaublich witzig. Regelmäßig bringt er seine Follower in den sozialen Netzwerken mit selbstironischen Einlagen zum Lachen, etwa indem er in einer Kinderküche kocht oder einen Hund zum Reiten sattelt. Der kleinwüchsige Spitzensportler nimmt sich und seine 1,42 Meter Körpergröße ganz bewusst auf die Schippe. Denn das Thema Inklusion liegt ihm ebenso am Herzen wie seine Erfolge im Wettbewerb. "Ich hoffe einfach, dass das Thema selbst zur Inklusion wird", sagt er. "Und das ist für mich dann so weit, wenn man gar nicht mehr darüber spricht." Da kann seine Charme-Offensive nur helfen. Aber was genau ist denn nun sein Erfolgsgeheimnis? "Dass ich einfach immer mit Spaß an die Dinge rangehe. Ich glaube, das spüren die Leute."