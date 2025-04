"Let's Dance": Nach Aus von Marc Eggers – Christian Polanc ist "geschockt"

Eine Sache kam für den Profi in Show 6 allerdings besonders überraschend: Das Aus von Eggers (38) und Renata Lusin (37). Dass das Duo am Ende des Abends gehen musste, hat schon "geschockt und überrascht". Nur anhand der Leistung aus der Show hätte seiner Meinung nach tatsächlich Jeanette gehen müssen. Doch die Zuschauer haben anders entschieden. "Dass Marc ausscheidet, tut mir wirklich leid", stellt er klar. Er hätte bei ihm noch einiges an Potential gesehen.

Mit der Meinung ist Marc nicht allein. Auch die Fans sind enttäuscht von der Entscheidung und hätten sich einen anderen Rauswurf gewünscht …