Vorwürfe gegen Joachim Llambi: "Let's Dance"-Fans fordern Wechsel

In der Nachbesprechung mit Victoria Swarovski nahm Evgeny Thomalla in Schutz und bezeichnete sie als "krasse Kämpferin". Das wurde nicht nur vom anwesenden Publikum mit Beifall belohnt, auch zu Hause waren die Zuschauer auf der Seite von Simone Thomalla - und stören sich an Joachim Llambi.