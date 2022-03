"Let's Dance": Nach Daniel Hartwich! Noch ein Ausfall in der nächsten Show

Die Corona-Pandemie hat "Let's Dance" weiter fest im Griff. Nach zahlreichen Ausfällen von Kandidaten in den vergangenen Wochen hat es nun auch Daniel Hartwich erwischt. Der Moderator befindet sich derzeit in Quarantäne und kann die Show daher nicht präsentieren. Für ihn springt Jan Köppen an diesem Freitag ein.

Auch interessant