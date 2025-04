"Let's Dance": Nach dem Voting! Abrechnung mit RTL

Am vergangenen Freitag mussten die Fans aufgrund von Karfreitag auf "Let's Dance" verzichten. Nach dem schockierenden Aus von Christine Neubauer (62) steht in den kommenden Tagen der Partnerswitch auf dem Programm, für den die Paare nach der Osterpause trainieren müssen. Ausgefallen ist die Sendung deshalb aber nicht, stattdessen gab es am Freitag die Sondersendung "Die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten" zu sehen.