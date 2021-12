"Let's Dance": Profitänzer Evgeny Vinokurov ist Papa geworden

"Erst mal habe ich Covid-19 bekommen, obwohl ich schon geimpft war und dann habe ich noch meine liebe Schwangere Frau Nina infiziert. Leider waren die Ärzte nicht in der Lage, zu erkennen, wie gefährlich Covid-19 für die schwangere Frau sein kann. Das war für uns sehr ärgerlich", schreibt er weiter. Doch die Strapazen der letzten Wochen sind längst vergessen. "Unser Sohn ist da und wir genießen jede Sekunde mit ihm. Wir sind sehr glücklich, dass alles wieder gut ist, was wir nicht über die ersten drei Wochen sagen können. Es war mit einfachen Worten eine 'SCHEISSE'. Sorry dafür. Aber wir haben es als Familie überstanden und das ist, was am Ende zählt. So Leute, ich bin jetzt ein sehr stolzer Papa!!! Yeahhh!!!!"

