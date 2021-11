"Let's Dane": Unerwartetes Jury-Aus!

Die Schwedin saß schon in der dritten Staffel hinter dem Jurypult. Neben ihr könnten zwei andere Promis Platz nehmen, die ebenso Tanz- und Show-Erfahrung haben: Sylvie Meis (43) belegte als Kandidatin 2010 Platz zwei und moderierte ein Jahr später die Sendung. Als Dritter im Bunde wäre der diesjährige "Let's Dance"-Sieger und Frauenschwarm Rúrik Gíslason (33) denkbar! Der attraktive Isländer mit seinen eisblauen Augen zieht das weibliche Publikum magisch an ... Er besuchte nach seinem Show-Erfolg Sendungen wie "Grill den Henssler" oder "Wer weiß denn sowas?". Es ist kein Geheimnis, dass er eine TV-Karriere in Deutschland anstrebt. Der Jury-Job wäre für den Ex-Fußballer ein wahrer Ritterschlag im deutschen TV. Und immer mehr Zuschauer fordern entschieden eine neue Jury!

Besonders Chef-Juror Joachim Llambi bekommt sein Fett weg. Seine Sprüche seien "zu hart und frauenfeindlich", urteilen die Fans und zu "unfreundlich" ehemalige Profi-Tänzer wie Onana Nechti (33) oder Erich Klann (34).

Und Jorge González? Es wird bemängelt, dass man den gebürtigen Kubaner im TV nicht versteht. Gut möglich also, dass RTL auch bei dieser Show seine Jury komplett ersetzt.