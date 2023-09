Luca Hänni & Christina Luft: Ein Traum in Weiß! Die zauberhaften Details ihrer Hochzeit

Eine Hochzeit, die fast aus einem Märchenbuch stammen könnte! Christina Luft und Luca Hänni feierten eine zauberhafte Hochzeit unter freiem Himmel. Auf "Instagram" teilte das frischgebackene Ehepaar nun erste Bilder von dem wohl schönsten Tag ihres Lebens. Christina Luft trug ein traumhaftes Kleid in Weiß, das mit süßen Verzierungen bestickt war. Luca Hänni einen stilvollen Anzug mit Weste in Beige. In einer mediterran anmutenden Kulisse und in Anwesenheit ihrer Liebsten sagten sie endlich "Ja"! Ein besonders rührender Moment der Fotostrecke: Der Bräutigam verdrückte ein paar Tränen vor Freude. Wer kann es ihm verdenken!