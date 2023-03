"Let's Dance": Trainingsunfall! Große Sorge um Ekaterina Leonova

In ihrer Instagram-Story sieht man die 35-Jährige, wie sie sich ein Kühlpack an die Stirn hält und Timon, der neben ihr sitzt, fragt: "Und du so?". Der antwortet sichtlich peinlich berührt: "Ich beuge mein Haupt in Schande. Weil ich schuldig bin".

Oh je, was ist denn da vorgefallen? Bei den Proben ist bei einer Figur der beiden etwas schief gegangen, was "ganz allein meine Schuld" war, stellt Timon noch einmal klar. Die beiden nehmen den kleinen Unfall allerdings mit Humor: "Ich hatte einen kurzen Moment heute, wo ich dachte: 'Oh mein Gott, ich habe Ekat Leonova umgebracht'.", lacht Timon verlegen.

Die Verletzung ist zum Glück harmlos und das Tanzpaar kann sich weiterhin auf ihren nächsten Tanz am Freitag vorbereiten!

