Timon Krause: So tickt der Mentalist wirklich privat

Am 20. Juni 1994 wurde Timon im nordrhein-westfälischen Moers geboren – "ein ganz kleines Dorf, direkt an der holländischen Grenze", wie es der 28-Jährige liebevoll beschreibt. Über sich selbst verrät er, dass er schon als Kind sehr introvertiert war und es bis heute ist: "Ich bin doch sehr auf meine Außenwirkung bedacht und wirke oft distanziert", verrät er im Interview. Doch genau das soll sich jetzt auf der Tanzbühne ändern, wie der junge Mentalist im "Let’s Dance"-Podcast ankündigt: "Ich möchte hier mehr aus mir rauskommen."

Als 16-jähriger Austauschschüler in Neuseeland trifft Timon zufällig auf den Mentalisten Richard Webster, der ihn in die Geheimnisse der mentalen Programmierung einführt. Timon ist begeistert und beschäftigt sich weiter mit der menschlichen Psyche, bevor er sein Philosophiestudium in Amsterdam startet. Mit süßen 20 Jahren erhält er seine erste Auszeichnung "Niederländischer Meister der Mentalmagie" und staubt nur zwei Jahre später den Titel "Best European Mentalist" ab. Gleichzeitig gewinnt Timon als erster Deutscher die US-Magie-Show "Penn & Teller: Fool Us". Und er kann noch mehr: Der junge Magier veröffentlichte bereits zwei Bücher. In "Du bist Mentalist!" und "Kennen wir uns? Eine Anleitung zur Menschenkenntnis", führt er durch die geheimnisvolle Welt des "Cold Reading" – einer Gabe, aus dem Nichts einfach alles über sein Gegenüber zu wissen.