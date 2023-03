"Let's Dance"-Zoff: Cora Schumacher lehnt Llambis Entschuldigung ab!

Nachdem Cora Schumacher in der 8. Staffel von "Let's Dance" eine eher weniger gelungene Performance auf's Parkett legte, bewertete sie Juror Joachim Llambi mit einer fiesen -1. Auch Jahre später holt der 58-Jährige Coras Tanz von damals immer wieder hervor und macht sich über die 46-Jährige lustig.

Darüber beschwerte sich die Ex von Ralf Schumacher jetzt in ihrer Instagram-Story und forderte Llambi auf, sie endlich in Ruhe zu lassen. "Seit acht Jahren ertrage ich nun das öffentliche Shaming und die Diskriminierungen dieses frauenfeindlichen Mannes. (…) Sie verletzen mich sehr.", erzählte Cora traurig.