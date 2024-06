Leyla Lahouar: Abgeblitzt! SIE will ihre Hilfe nicht

Umso mehr freute sich Leyla, als sie heute Morgen (21. Juni) plötzlich eine Sprachnachricht von dem Mädchen erhielt. "Ich finde es so krass, dass sie einfach noch an mich denkt und sich sogar bei mir gemeldet hat", berichtet die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Weiterführend erklärt sie: "Es ist so schön, dass ein kleines Mädchen mich so mochte, dass sie sich jetzt einfach wieder bei mir gemeldet hat. Auf der anderen Seite fühle ich mich einfach so scheiße." Leyla habe das Gefühl, dass sie ihre Betreute damals einfach im Stich gelassen hätte, als sie sich für einen Berufswechsel entschied. "Ich hätte es auch weitermachen können und dann wäre ich halt ständig nicht da gewesen, weil ich irgendwelche Projekte hätte. Wenn ich sowas mache, dann ich will das auch 100 % mit dem Herz machen oder gar nicht", enthüllt die Unternehmerin und erklärt, dass so weiterzuarbeiten einfach weder für sie, noch die Kinder einen Sinn ergeben hätte. Dennoch hätte Leyla nach der Nachricht ihrer Schülerin Schuldgefühle entwickelt. Sie entscheidet sich dazu, eine Lehrerin der Schule anzuschreiben und bietet ihr an, der Schule Spielzeuge zu schenken.

Diese lässt sie jedoch eiskalt abblitzen und reagiert auf das Angebot der Influencerin nur mit einem "Nein danke". Die 28-Jährige kann es nicht fassen und fragt, warum sie ihr Angebot ablehnt. Die Lehrerin erklärt kurz und knapp: "Wir machen nichts mit werbe Dingen". Leyla geht davon aus, dass ihre Intension falsch verstanden worden ist und erklärt, dass sie den Kindern einfach nur etwas schenken möchte und dies nicht an Werbung gekoppelt wäre. Die Frau lehnt das Angebot jedoch erneut ab.