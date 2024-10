Leyla Lahouar: Morddrohungen nach "Promi Big Brother"-Sieg!

Auf Instagram teilt die frisch Verlobte von Mike Heiter nun die erschreckenden Nachrichten, die teilweise sogar an ihre Mutter gerichtet werden: "Ich bin wirklich extrem schockiert, was man für einen Hate bekommt, nur weil gewisse Menschen Hetzkampagnen starten oder weil man einen Menschen in einer TV-Show nicht feiert", kommentierte sie die Kommentare. "Das gibt niemandem das Recht, jemanden zu beleidigen oder zu drohen. Dass ich so viele Morddrohungen bekommen habe, und sogar meine Mutter auch, ist krank!", erzählt Leyla weiter.