Leyla Lahouar: Zusammenbruch! Sie kollabiert in TV-Show

Das Abenteuer "Promi Big Brother" stellte für Leyla Lahouar (28) eine große Herausforderung dar. Besonders schwierig war die Begegnung mit Elena Miras (32), der Ex-Partnerin ihres Freundes Mike Heiter (32), die ebenfalls im Container war. Es fiel Leyla nicht leicht, Mike und seiner ehemalige Partnerin zusammen zu beobachten. Doch am Ende konnte sie sich über ein doppeltes Happy End freuen: Neben dem Sieg in der Show machte ihr Mike einen Heiratsantrag.

Kaum war die Zeit bei "Promi Big Brother" vorbei, tauchte Leyla schon in das nächste Reality-Abenteuer ein. Für das Format "Destination X" auf ProSieben ist Leyla gemeinsam mit anderen Kandidaten quer durch Europa gereist – und zwar zu unbekannten Zielen. Mithilfe von Spielen mussten die Teilnehmer Hinweise sammeln, um herauszufinden, wo sie sich gerade befinden. Doch in der aktuellen Episode stieß Leyla an ihre physischen Grenzen.