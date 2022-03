Lil Bo Weep: YouTube-Star stirbt mit nur 22 Jahren!

Ihre Familie bestätigte jetzt die traurige Todesnachricht und meldete sich mit rührenden Zeilen an die Community. "An diesem Wochenende haben wir den Kampf um das Leben meiner Tochter und den Kampf gegen ihre Depression, Traumata und Drogenprobleme verloren", teilte ihr Vater in einem emotionalen Statement bei Facebook mit. "Als ihr Vater bin ich über alle Maße stolz auf sie, sie ist meine Heldin, meine Tochter und meine beste Freundin, die ich so sehr liebe", heißt es darin weiter.