Lilly Becker außer sich: Wütender Interview-Abbruch bei RTL

Nach ihrer Trennung von Boris Becker (57) habe Lilly eine schwere Zeit durchmachen müssen, wie sie in Interviews und auch im Dschungelcamp erzählte: "Wir waren auf der Straße auf einmal und Amadeus hat das mitgekriegt." Ihr Mitcamper Maurice Dziwak antwortet geschockt: "Wie Straße? Du warst auf der Straße?!" Darauf sagt Lilly: "Ja, mit Amadeus." Doch offenbar hat Lilly die Zeit dramatischer in Erinnerung, als sie tatsächlich war ...

Wie RTL berichtet, soll Lilly die Nacht, laut einer Rechnung, im "Dog & Fox" verbracht haben, was nicht nur ein Pub, sondern auch ein Hotel ist. Als Lilly im Interview darauf angesprochen wird, gesteht sie zunächst: "Naja, also es war ein Bett, aber es war unglaublich." Auf Nachfrage der Journalistin heißt es: "Es war ein Bett in einem Zimmer, in einem Pub." Doch plötzlich war es doch ganz anders: "Ich habe niemals gesagt, dass es in einem Hotelzimmer war. Es war in einem Café", sagt sie bereits sichtlich gereizt. Allerdings soll Lilly, wieder laut der Rechnung, im Zimmer mit der Nummer Sieben geschlafen haben. Was stimmt denn nun?