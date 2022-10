Lilly Becker: Beuteschema! Ihr neuer Freund sieht aus wie Ex-Mann Boris

Nach der Trennung von Boris hat Lilly es natürlich verdient, wieder richtig glücklich zu sein. Auffällig ist aber trotzdem, dass ihr neuer Liebling fast ein bisschen aussieht, wie ihr Ex! Die Haare des 53-Jährigen erinnern die Fans sehr an die der Tennislegende. Und auch vom Style her sind die beiden sich sehr ähnlich.

Doch Lilly ist nicht natürlich nicht die einzige Person, die ein gewisses Beuteschema hat. Auch Ex-Schatzi Boris ist dafür bekannt, einen bestimmten Typ Frau zu bevorzugen...

So waren die ersten Wochen im Höllen-Knast für Boris Becker: