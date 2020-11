Boris & Lilly Becker: Überraschendes Outing! Damit hat keiner gerechnet

Lilly spricht Klartext

Bei "Grill den Henssler" spricht Lilly nun überraschend offen über ihre Beziehung zu Boris. "Ich glaube, jetzt pendelt sich gerade alles wieder ein bei dir. Du hast die Trennungsphase hinter dir mit deinem Ex-Mann Boris Becker, ihr postet jetzt ab und an doch wieder Bilder, dann streitet ihr euch mal wieder bei Instagram", merkt die Moderatorin Laura Wontorra an. Da kann Lilly nur lachen. "Wie immer", antwortet sie. Doch dann lässt sie sich zu einer etwas deutlicheren Erklärung hinreißen: "Es ist eine Liebe, unbedingt! Aber ab und zu ist es Hass. Das geht zusammen."

Doch natürlich hat die hübsche Niederländerin auch lobende Worte für ihren Verflossenen übrig. "Er hat mir früher Obstsalat gemacht. Er kann was", verrät sie. Seit der Trennung muss Lilly sich ihren Obstsalat selber zubereiten. Mittlerweile kocht die 44-Jährige sowieso fast immer selbst. "Seit der Quarantäne koche ich jeden Tag. Montag bis Freitag. Am Wochenende gibt es Pizza", so die alleinerziehende Mutter. Darüber dürfte sich Söhnchen Amadeus sicherlich sehr freuen...

