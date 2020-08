Lilly Becker: Jetzt rechnet Claudia Obert mit ihr ab!

Claudia feuert gegen Lilly

In ihrer Story forderte Lilly die dunkelhaarige Schönheit dazu auf, die Finger von ihrem Sohn zu lassen. Außerdem merkte sie an, dass Lilian bereits die zweite Frau innerhalb weniger Monate sei, die Boris zu seinem Sohn mit nach Hause genommen hat. Autsch!

Ausgerechnet Claudia Obert stärkt Boris Becker nun den Rücken. Die Attacke von Lilly kann sie einfach nicht verstehen! Im Gespräch mit RTL stellt die Luxus-Lady klar: Auch Lilly war mal die neue Frau an der Seite des Tennis-Stars! "Sie sollte sich mal daran erinnern, wie sich Barbara Becker verhalten hat. Also, so einen großen Schaden wird das Kind nicht erleiden. Keinen größeren jedenfalls, als durch diese Trennung." Barbara hat bekanntlich nie ein Problem damit gehabt, dass Lilly sich gut mit ihren Söhnen Noah und Elias versteht...

