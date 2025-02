Lilly Becker: Heftiger Dschungelcamp-Ausraster! Jetzt zeigt sie Reue

Im Baumhaus bei den Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) treffen die Stars wieder aufeinander – und werden mit teils brisanten Themen aus dem Camp konfrontiert. So bekam als erstes Dschungelkönigin Lilly ihre besten Bilder zu sehen. Mit dabei auch: Ihre unschönen Worte über Konkurrent Sam Dylan (34). Nachdem er erneut mit null Sternen aus einer Prüfung zurückgekommen war, platzte Lilly der Kragen. Im Dschungeltelefon sendete sie ein dickes "Fu** You" an ihren Mitstreiter und nannte ihn einen "ekelhaften Jungen".

Die Szene bekam nun also auch Sam live mit. Seine Begeisterung dürfte sich in Grenzen halten. Schon zuvor hielt er sich mit seinem Applaus für die neue Dschungelkönigin zurück, erklärte auch vorab, dass er ihr den Sieg nicht gönnen würde. Bahnt sich hier also der erste dicke Zoff beim Wiedersehen an? Erstaunlicherweise nein!