Lilly Becker: "Ich bin jetzt eine alleinerziehende Mutter!"

Boris Becker wurde vor kurzem zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Doch nicht nur der Ex-Tennis-Profi leidet darunter, sondern auch seine Familie. Besonders seine Noch-Ehefrau Lilly Becker kann kaum glauben, dass der Vater ihres gemeinsamen Sohnes Amadeus nun so lange weg sein wird. Der 12-Jährige vermisst seinen Vater schrecklich und würde ihn so gerne einfach wieder in die Arme schließen.