Lilly Becker: Ihr Sohn Amadeus ist da - So unterstützt er seine Mama!

Zudem erklärt er, dass Amadeus an der Haltung seiner Mutter gemerkt habe, dass es ihr gut gehe. Ob der Promi-Sohn seine Mutter auch als Königin des Dschungels feiner darf, wird sich zeigen. Heute Abend wird es aber wohl schon einmal besonders emotional, denn die Camper erhalten Briefe aus der Heimat!

In einer Preview bei Instagram ist zu sehen, dass Timur Ülker unter Tränen zuhört, als Pierre die Zeilen seiner Partnerin vorliest. "Wir verfolgen jede Sekunde und sind so unfassbar stolz auf dich. Wir stehen hinter dir, Team Brühwürfel", heißt es in dem Brief. Ob Lilly wohl einen Brief von ihrem Sohn bekommt? Das wird sich heute Abend zeigen.