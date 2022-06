Lilly Becker: Ihre falsche Masche wurde durchschaut! So sehr nutzt sie Boris immer noch aus

Doch während Becker im Knast sitzt und leidet, nutzt Noch-Ehefrau Lilly Becker (45) die Gunst der Stunde für ihre ganz eigene Show: Sie tingelt fröhlich durch Talkshows und gibt Interviews. "Ich war geschockt, als ich das Urteil hörte", sagt Lilly mit Tränen in den Augen in einer englischen Fernsehsendung. "Zweieinhalb Jahre – das ist doch viel zu hart. Ich will Boris unbedingt besuchen. Schließlich liebe ich ihn noch!" Natürlich erzählt Lilly auch haarklein, wie sie dem gemeinsamen Sohn Amadeus (12) erklärt hat, das Papa jetzt im Gefängnis sitzt. Gemeinsam mit einem Psychologen. Und wie er sich jetzt fühlt: "Ich musste sein Herz brechen!"

Ach, und dann erklärt Lilly noch, dass sie natürlich sofort Boris’ erste Ehefrau Barbara Becker (55) angerufen hätte. Und seine aktuelle Freundin Lilian (33) auch. "Wir stehen alle hinter Boris!" Worte, die Englands berühmtesten Gefangenen die Tränen in die Augen treiben. Nicht vor Rührung, weil Lilly so hinter ihm steht, so zu ihm hält. Nein, sondern weil die Mutter seine Sohnes eine hinterhältige Liebesshow veranstaltet.

"Ausgerechnet die Person, die seit Jahren mit meinem Mandanten in einem aufwendigen Scheidungsverfahren steckt und die bis vor Kurzem keinerlei ernsthafte Kontakte zur Becker-Familie pflegte, redet plötzlich", schimpft Boris’ Anwalt Christian-Oliver Moser jetzt öffentlich, "Ein wenig Zurückhaltung wäre hier angebracht." Und er stellt klar: "Lilly Becker ist nicht die Sprecherin der Familie!"