Lilly Becker: Kein Püppchen! Ihr mutiger Neuanfang

Amadeus bleibt dabei der einzige Mann im Hause Becker. Zwar lebt Lillys Freund, Sportmanager Thorsten Weck (57), ebenfalls in Düsseldorf – doch zusammenziehen möchte sie nicht. „Ich bin hier, um mich um die Zukunft meines Sohnes zu kümmern, nicht, um mit jemandem zusammenzuleben“, stellt sie klar. „Es gab eine Phase, in der ich unsicher war und mich selbst kleingemacht habe“, gesteht sie. „Ich habe meistens auf andere gehört und hatte kein Selbstvertrauen.“ Heute hört sie mehr und mehr auf ihr Bauchgefühl – und das tut ihr sichtbar gut. Eine Frau, die sich komplett neu erfunden hat: stark, unabhängig und strahlend.