Lilly Becker: Kein Püppchen! Ihr mutiger Neuanfang
Lilly Becker will ihr altes Image endlich abschütteln und freut sich über den Neuanfang.
Lilly Becker lächelt und blickt über die Schulter.
© IMAGO / Eibner
Sie wagt in Deutschland einen Neustart. Gemeinsam mit Sohn Amadeus (15) ist Lilly Becker (49) von London nach Düsseldorf gezogen. Und sie hat sich verändert: „Ich bin nicht mehr das Püppchen von früher“, sagt sie heute ganz selbstbewusst.
Beruflich geht es bergauf
Beruflich geht es gerade für sie steil bergauf. Lilly ist amtierende „Dschungelkönigin“, präsentiert ihre eigene Dirndl-Kollektion, stand für den Playboy vor der Kamera. Sie ist längst nicht mehr nur „die Ex von …“, das schöne Anhängsel, sondern eine Frau mit eigener Strahlkraft.
Auch privat blüht Lilly auf. „Wir fühlen uns sehr wohl, das Haus, das ich gemietet habe, ist wunderschön“, schwärmt sie und lacht. Sohn Amadeus, aus der Ehe mit Boris Becker (57), besucht bereits seine neue Schule. Auch er freute sich auf den Umzug: „Er hatte Lust auf Veränderung“, erzählt Lilly. Ihr Versprechen: „Ich will erst einmal ganz für Amadeus da sein, bis er erwachsen ist.“
Ein Mann kommt ihr nicht ins Haus
Amadeus bleibt dabei der einzige Mann im Hause Becker. Zwar lebt Lillys Freund, Sportmanager Thorsten Weck (57), ebenfalls in Düsseldorf – doch zusammenziehen möchte sie nicht. „Ich bin hier, um mich um die Zukunft meines Sohnes zu kümmern, nicht, um mit jemandem zusammenzuleben“, stellt sie klar. „Es gab eine Phase, in der ich unsicher war und mich selbst kleingemacht habe“, gesteht sie. „Ich habe meistens auf andere gehört und hatte kein Selbstvertrauen.“ Heute hört sie mehr und mehr auf ihr Bauchgefühl – und das tut ihr sichtbar gut. Eine Frau, die sich komplett neu erfunden hat: stark, unabhängig und strahlend.
Das neue Blatt