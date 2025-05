Neuanfang für Dschungelkönigin: Lilly Becker wagt nächsten Schritt mit Freund Thorsten Weck

Dass die Wahl auf Düsseldorf fiel, ist sicherlich kein Zufall. Dort lebt Sportmanager Thorsten Weck, mit dem Lilly seit 2022 eine Beziehung führt. Zwar will das Paar nichts überstürzen, aber Lilly betont: "Für Thorsten und mich ist das auch ein weiterer Schritt in unserer Beziehung." Priorität hat für sie aber weiterhin ihr Sohn: "Jetzt will ich erst mal ganz für Amadeus da sein, bis er erwachsen ist."