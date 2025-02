Lilly Becker: Neuer Zoff nach dem Dschungelcamp - Knallt es jetzt mit Boris Becker?

Kakerlaken und Co. können ihr nichts anhaben. Im RTL- "Dschungelcamp" zeigt sich Lilly Becker von ihrer taffen Seite. Doch bei einem Thema hört bei ihr der Spaß auf – wenn es um ihren Sohn Amadeus geht! Sie trägt ihr Herz auf der Zunge: Lilly Becker sagt, was sie denkt. Und so verwundert es nicht, dass sie im Dschungelcamp scharf gegen ihren Ex-Mann schießt, der, so sagt sie, nach wie vor sein Portemonnaie fest geschlossen hält.

"Er hat mir seit sieben Jahren nichts bezahlt", schimpft sie vor laufenden Kameras. Was ihr dabei besonders übel aufstößt: Boris (57) führt mit seiner Lilian (34) ein ausschweifendes Luxusleben. "Er hatte eine ganz teure Hochzeit, fährt einen Ferrari oder Porsche. Ja, er hat ein gutes Leben."