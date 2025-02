Lilly Becker: Schon jetzt Dschungelkönigin 2025 - Das ist ihre Heldinnenreise

Ganz anders Lilly. Von Tag 1 präsentierte sich die Niederländerin von ihrer kämpferischen Seite, war stets ehrlich und taff. Und auch ihre Performance in den Dschungelprüfungen wusste zu überzeugen - vor allem, wenn es um das so verhasste Essen der Dschungeltiere ging. So gesehen hat die Ex von Boris Becker (57) eine richtige Heldinnenreise hinter sich. Reicht es am Ende sogar für den Sieg?

Die Chancen stehen gut. Sollte es klappen, wartet nach dem Auszug ein ganz besonders Mensch auf Lilly: ihr Sohn Amadeus (14). Der Teenager ist vor kurzem nach Australien gereist und feiert in Down Under auch seinen Geburtstag - mit einem ganz besonderen Geschenk zum Ehrentag, der Dschungelkrone seiner Mutter?