Lilly Becker: Sylvie Meis sicher – haben "wahre Lilly noch nie gesehen"

So richtig einschätzen können die meisten Zuschauer, die in der Sendung auch schon einiges über Lillys Verhältnis zu Ex Boris Becker (57) erfahren haben, sie aber noch nicht. Gut, dass es dafür Freunde gibt! Denn jetzt hat sich Moderatorin Sylvie Meis (46) gegenüber RTL zur Dschungelteilnahme ihrer Freundin geäußert – und noch mal ein anderes Licht auf das Model geworfen.