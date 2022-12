Boris Becker: Knast-Insider verrät - so geht es ihm wirklich!

In einem Interview mit "Punkt 6" ließ ein Häftling aus dem gleichen Gefängnis, in dem auch Boris Becker einsitzt, nun einige Informationen über den einstigen Profi-Sportler durchsickern. Der Mithäftling berichtet, dass Boris mittlerweile in der Bücherei des Gefängnisses arbeite, nachdem er bereits im Fitnessraum beschäftigt war. Sonderlich schlecht gehe es dem Tennis-Star, laut seines Mitinsassen nicht: "Wenn du, wie er, sofort eine Einzelzelle bekommst, dann ist es erträglich". Dennoch scheint sich der 55-Järhige optisch verändert zu haben, wie der Insider weiter verrät: