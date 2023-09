Linda Zervakis: Bitteres Geständnis! Nun redet sie Klartext

Linda Zervakis hatte eine schwierige Kindheit. Das verriet die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin nun in der "NDR Talk Show": "Mein Vater ist früh gestorben, und ich musste von klein auf an parieren und mithelfen." Ihre Eltern, Chrissoula und Christos Zervakis, führten gemeinsam einen eigenen Kiosk im Hamburger Stadtteil Harburg. Dort musste Linda Zervakis gemeinsam mit ihren Brüdern Iannis und Charalambos anpacken, als ihr Vater überraschend verstarb. "Das heißt, ich habe die Zeit der Pubertät eigentlich gar nicht so erlebt, sondern ich war da schon erwachsen mit 14 und musste mithelfen, weil sonst das ganze Konstrukt Familie wäre zusammengebrochen", erzählt sie offen in der Talkshow. Bis zu ihrem 28. Lebensjahr half sie ihrer Mutter bei der Arbeit.

Heute betrachtet Linda Zervakis diese Zeit eher kritisch: "Und von daher fehlt mir quasi diese Zeit." Sie hatte nie die Chance, ein richtiger Teenie zu sein und sich selbst auszuprobieren. Stattdessen musste sie stramm stehen. Doch das machte die heute 48-Jährige stark, wie sie in der "NDR Talk Show" verriet: "Sie ist aber für..., also sie schafft Disziplin, das ganze Leben. Das ist eine Basis, die bleibt."