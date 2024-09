Loredana exklusiv: Erste Details über DSDS & die Kandidaten enthüllt!

Wie war es, mit DSDS-Urgestein Dieter Bohlen zusammenzuarbeiten?

Die Zusammenarbeit war mega. Ich muss ehrlich sagen, dass er mich seit Tag 1 unterstützt hat. Wenn ich mal was nicht verstanden habe, hat er sich immer die Zeit genommen, mir alles irgendwie perfekt zu erklären. Ich mag ihn heute persönlich nochmal mehr als vor dem Dreh!

Wie siehst du deine Rolle in der Jury? Welche Art Jurorin bist du?

Ich glaube, ich bin einfach ich selbst, ich bin authentisch. Vielleicht habe ich am ersten Tag versucht, gerade zu sitzen, aber schon am zweiten Tag habe ich mich genau so hingesetzt, wie ich wirklich sitze würde. Jetzt nicht asozial, denn das bin ich auch in echt nicht. Aber ich habe einfach nicht immer an die Kameras gedacht, sondern daran, mein echtes Ich im Vordergrund zu lassen. Und dabei immer die Kameras zu vergessen, könnte in manchen Situationen vielleicht sogar Hate geben, aber mindestens bin ich ehrlich zu dem, was ich bin.