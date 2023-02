Loredana Wollny: Traurige Enthüllung nach der Geburt von Baby Aurelio

In einer Frage-Antwort-Runde plauderte Loredana Wollny offen über die Geburt. Und die war offenbar nicht ohne Komplikationen. Sie erklärt ganz offen, dass sie keine natürlich Entbindung hatte. "Nein, es war ein Notkaiserschnitt", erklärt sie. Und sie verrät noch mehr. Auf die Frage, ob die Wehen bei ihr plötzlich und unerwartet anfingen, verrät sie: "Ich war am schlafen und dann ist mir die Fruchtblase geplatzt, als ich das gemerkt hatte, war noch alles in Ordnung und als ich dann unten war auf dem Weg zum Auto, fingen die Wehen unerwartet an."

Baby Aurelio kam zu früh zur Welt, doch der kleine Mann ist gesund und munter und versüßt Loredana und ihrem Freund Servet jeden Tag. "Ich kann gar nicht beschreiben, wie wunderschön dieses Gefühl ist [...]. Aurelio hat mir gezeigt, was Liebe ist und was es heißt, wirklich glücklich zu sein."

